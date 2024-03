Présidentielle 2024 : Le message de Déthié Fall aux habitants de Ségre Secco et de Birkilane

Je vous adresse mes chaleureux remerciements pour cette accueil magnifique. Malgré la forte chaleur et le ramadan, vous avez quand-même tenu à sortir et à accueillir la caravane de la Coalition de la Constance et de la Vérité de la DéthiéFALL2024.

Je remercie et félicite aussi tous les responsables de la Coalition DéthiéFALL2024 à Mbirkilane pour le travail abattu déjà durant le parrainage et celui qui est en train d’être fait en cette période de campagne électorale.

Cette Campagne électorale dure 15 jours Au lieu de 21. et nous avons 46 départements.à faire

Mais malgré cet obstacle, nous avons pour objectif de faire une campagne de façon smart et optimale et aller à la rencontre des sénégalais, partout où ils se trouvent pour partager avec eux notre programme d’un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Ce programme qui se veut durable a comme objectif fondamental de soulager le stress social des sénégalais à travers l’éducation, la santé, l’industrie, l’agriculture, le cadre de vie, etc.

Le 24 mars prochain le peuple sénégalais choisira le futur Président du Sénégal. Diriger ce grand pays qu’est le Sénégal requiert à la fois compétence, courage, vertu et patriotisme.

Cette exigence de la fonction présidentielle nous a toujours amené à être constant dans la construction du leadership requis ce qui nous a conduit à faire plus de 20 ans dans la politique, en tant que militant simple jusqu’à la création du parti PRP et aujourd’hui candidat de la Coalition DéthiéFALL2024.

Les compétences n’ont jamais fait défaut dans notre nation. Il nous faut à présent, en plus des compétences avoir des hommes politiques à la hauteur des attentes.

Et croyez-moi, si vous me faites confiance au soir du 24 mars 2024, je tâcherai de me hisser à ce niveau d’exigences et d’imprimer cette marque de leadership chez chaque sénégalaise et sénégalais.

Habitants de Mbirkilane,

Parmi les doléances, vous m’avez parlé de la route Mbirkilane – Maabo, et je l’ai moi-même expérimenté et vécu. Une route impraticable et difficile pour les habitants qui la prennent.

Devant la presse et devant vous habitants de Segre Secco, je prends l’engagement que si je suis élu Président de la République du Sénégal, cette route sera réhabilitée.

La réalisation de cette route permettra de faciliter le trafic et le commerce et les échanges commerciaux.

Pour finir, j’aimerais vous remercier de votre marque d’hospitalité.

Vous m’avez dressé un joli canapé pour me décharger de la fatigue, mais j’ai décidé de rester debout car c’est à nous acteurs politiques d’endosser des responsabilités pour décharger à la population la fatigue et le stress social.