Il s’appelle Djiby Dieng, il travaille dans une structure hôtelière dakaroise et gagne un peu plus de 140.000 Fcfa par mois. Il a 43 ans. Djiby habite à Guédiawaye Wakhinane Nimzatt. Pour se rendre à son lieu de travail, tous les matins, il prend la Ligne 5 de «DDD», qui l’amène jusque devant son lieu de travail.

L’hotel ferme ses portes

Ce 20 Mars 2020, il a reçu une note de la Direction générale de l’hôtel qui lui signifie la cessation des activités. Il est envoyé en chômage technique. Il n’est pas le seul. Ils sont plus de 75 agents à devoir rester chez eux pour une période encore inconnue. La Direction de l’hôtel est dans l’obligation de prendre cette décision parce que, les clients ne viennent plus. L’Etat du Sénégal a fermé sa frontière aérienne et terrestre. Les clients européens qui passaient leur vacance dans cet hôtel ne peuvent ni quitter leur pays ni entrer au Sénégal.

Car, chez-eux également, les avions sont à terre. Comme l’a dit Cheikh un sénégalais vivant en Allemagne et travaillant à l’hôtel Sheraton. Tous les aéroports du monde sont devenus des parkings où les avions sont alignés à perte de vue. Les grandes compagnies aériennes comme Air France, Lufthansa, Émirates, Brussels Airlines, Éthiopians, Delta sont en train de réfléchir sur un plan de redressement pour compenser les pertes provoquées par la crise. Plusieurs employés seront mis en chômage. Déjà en France 220.000 entreprises ont demandé un chômage partiel.

Djiby qui est chef cuisinier, était resté 15 jours durant ce mois de Mars, sans renouveler ses commandes au niveau de la Direction. Et pourtant, chaque 02 jours, il recevait sa dotation pour le fonctionnement de la cuisine qui commençait alors à subir les conséquences du Covi19. L’absence des clients a fait baisser la consommation au niveau de la cuisine. Djiby commence à douter. Il se demande s’il percevra son salaire à la fin du mois de Mars 2020. Cette interrogation trouve tout son sens dans la baisse vertigineuse des recettes du complexe hôtelier. Au-delà de la cuisine, la section hébergement a fortement senti les conséquences du Covid19. L’hôtel s’est vidé de tous ses clients. Les oiseaux et les chats ont commencé à occuper les espaces laissés par les clients. L’eau de la piscine devient verdâtre.

Les conducteurs de taxi qui stationnaient devant l’hôtel ont quitté. La sécurité assure le service minimum. Les membres du service nettoiement rongent leurs ongles. Le petit bar qui attirait certains abonnés du after work a baissé ses rideaux. Un climat de cimetière règne sur les lieux.

Heureusement pour lui, en fermant l’hôtel, la Direction générale avait payé à l’avance tous les travailleurs. Donc ce jour, Djiby est rentré chez lui à Wakhinane Nimzath (Guédiawaye) son salaire en poche. C’était le 20 Mars, Monsieur Dieng mari de Nogaye Dieng et père de 3 enfants a payé à l’avance : son loyer (une chambre, salon, toilette) et la scolarité de ses enfants.

Il rembourse le prêt contracté chez le boutiquier du coin, pour avoir un «bon» pour le mois prochain. Pour payer les factures d’eau, d’électricité, Djiby va devoir attendre que son frère Lahat, lui envoie comme à chaque fin de mois, les 50.000 F CFA qui lui permettent de tout boucler. Mais, même si les factures du mois de Mars sont soldées, Dieng n’a aucune certitude concernant celles des mois d’Avril, de Mai, de Juin 2020 à venir.

La famille Dieng décide d’appliquer toutes les consignes données par le corps médical et les instructions du Gouvernement. Même si le confinement total n’est pas encore décidé, Djiby a décidé de rester chez lui afin de protéger sa famille de ce malin et sournois virus en obéissant strictement au couvre-feu. Au portail de sa maison, il a écrit en lettre rouge : «Restez chez vous !». Chez lui, personne ne sort et personne n’entre. La prière du vendredi, il le fait à domicile. Le reste de ses heures, il le grille devant la télévision et dans les réseaux sociaux.

L’Administration de l’hôtel est plongée dans des difficultés imprévisibles il y a 01 mois. Toutes les prévisions faites sont remises en cause. Les recettes ont baissé de 80% en quelques semaines. L’hôtel n’est plus en mesure de respecter ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs qui s’impatientent, eux-aussi harcelés par les banques. Les fournisseurs ont pris des engagements qu’ils doivent respecter et pour cela, il faudrait que leurs clients paient. L’hôtel fait également face à ses créances au niveau de ses banques qui attendent les remboursements mensuels. S’y ajoutent les impôts à payer comme toute entreprise légale. Les modalités de la remise fiscale dont parle le président de la République n’étant pas encore dévoilées. C’est une chaine de responsabilités et chacun doit respecter ses engagements pour que le système fonctionne convenablement et sans préjudice. Mais le Covid19 a fondamentalement tout remis en cause.

L’arrêt de travail depuis le début de la pandémie a eu des conséquences énormes aussi bien pour le secteur privé que pour l’Administration en général. Les recettes douanières ont dangereusement chuté. La fermeture des frontières maritimes a réduit les importations vers le Sénégal. Au niveau des Impôts également, les recettes du mois de Mars ont connu une baisse dramatique, et ce n’est pas demain la veille de la normalisation. Le pays risque de vivre cette situation durant toute de la pandémie. Et mêmes quelques années après la fin de la maladie, les pays continueront malheureusement à vivre les conséquences économiques.

Le Sénégal ne peut pas compter sur ses partenaires bilatéraux comme la France qui s’est enfermée sur elle-même. Les États-Unis appliquent le slogan de Donald Trump «America First ». Les 5.000 milliards de dollars qu’entend dégager le G20 pour renflouer l’économie internationale tarderont à tomber dans les caisses des Etats touchés. Au sein de l’Union européenne, des solutions intra-muros sont recherchées pour sauver les économies européennes d’abord. Ensuite, au Sénégal, la productivité n’est plus garantie ni au sein de l’Administration encore moins dans le secteur privé.

Il est certain que l’Etat sentira, d’une manière brutale et forte, les conséquences de la réduction des heures de travail. Car, d’ores et déjà, il y a un régime de service minimum appliqué dans l’Administration sénégalaise. Désormais, les fonctionnaires évitent de s’entasser dans les bureaux. C’est la raison pour laquelle, plusieurs entreprises qui attendaient des factures pour payer leurs employés au mois de Mars, connaitront des difficultés dont les répercussions seront senties jusque dans les foyers à Pikine, à Wack Ngouna, à Mpal, à Marssasoum etc.

Maintenant, quel sera le comportement des Sénégalais si cette situation perdurait ? Les «Gorgorlus» qui composent plus de 80% de la population au Sénégal, n’ont jamais la certitude d’assurer la dépense quotidienne le matin lorsqu’ils quittent leur maison pour se rendre au boulot. Pour la majeure partie, c’est vers 12h qu’ils arrivent à envoyer à leur épouse quelques pièces pour préparer le déjeuner qui est souvent servi vers 15h. De 07h à 12h, c’est le moment pendant lequel, le «Goorgoorlu» se remue pour avoir de quoi nourrir sa famille. Le dîner et le petit déjeuner étant devenus facultatifs dans bons nombres de foyers.

C’est fort de tout cela que le président Macky Sall n’a pas pris immédiatement la mesure d’un confinement total. Maintenir les populations dans un confinement dans leur maison aurait des conséquences sociales énormes. Toutefois, il faudra juste insister sur le respect des instructions données par le corps médical pour s’éloigner des probabilités d’un confinement. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi le couvre-feu n’est pas appliqué dans la journée. Mais, ils oublient peut-être, qu’entre 07h et 20h, c’est-à-dire le jour, le «Goorgoorlu» est dans une course de fonds sous le soleil torride, pour assurer la dépense quotidienne.

Lors de sa dernière adresse à la Nation, le président a demandé «de réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures ». Le couvre-feu est venu matérialiser cette volonté du président de la République de limiter les déplacements qui facilitent la circulation du virus. Alors, le confinement partiel concerne uniquement, le soir de 20h à 06h. Le matin, les «Goorgoorlu» sont libres de tout mouvement en dehors de tout rassemblement.

Le Sénégal n’est pas la France, le confinement total empêcherait au secteur informel de bien s’épanouir. Le Président Sall a également ordonné «la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunions». Mais, en général, le jeune «Goorgoorlu» s’affaire dans les marchés et les garages, ces lieux de rassemblement et d’activités informelles, pour récolter quelques revenus. Il est dans les petits métiers : dépannage de véhicule, vente de recharge crédit, menuiserie, vente de café Touba, maçonnerie, lavage de voiture, vente d’épices dans les marchés etc.



Le «Goorgorlu» ne pourra pas tenir dans un confinement total

Djiby est aussi préoccupé par la situation de sa tante qui vend chaque soir de la bouillie de mil «fondé» à Wakhinane. Elle s’appelle Faboye Guèye. C’est devant l’échoppe de «Mbaye boutiquier» qu’elle donne rendez-vous à sa clientèle. Faboye n’est pas seule dans ce coin. Elle forme un duo avec Maguette Dabo qui vend du couscous. De l’avis de Djiby, ces bonnes dames, qui démarrent leurs activités vers 19h jusqu’à 23h, éprouvent d’énormes difficultés depuis le début du couvre-feu.

D’ailleurs, c’est avec les gains de leur vente du lundi, qu’elles paient la dépense quotidienne du mardi pour épauler leur mari. Maintenant, elles ne peuvent plus sortir, et les adonnés au «fondé» et au couscous du soir ne peuvent pas se rendre chez Faboye et Maguette. Lorsque ces braves dames souffrent des conséquences du couvre-feu, qu’en serait-il d’un confinement total ? En tenant compte des précautions hygiéniques, peut-on permettre à des femmes de vendre du «fondé» et des couscous dans ce contexte épidémique de propagation du virus ?

Qu’en sera-t-il de Assane Fall, le chef du garage de dépannage de voitures sis à Pikine Nietti Mbar ? Ce dernier a sous la main près de 12 jeunes apprenants qu’il initie au travail. Il ne gagne aucun marché de l’Etat. C’est au quotidien qu’il administre son entreprise. Assane arrive à joindre les deux bouts avec le peu, qu’il gagne des dépannages de véhicules et de scooters. Il est obligé de fermer son garage pour éviter le rassemblement de ses employés mais aussi pour libérer l’espace public occupé par les épaves des véhicules. Le vieux Assane pourrait-il alors tenir longtemps face à cette situation de semi confinement ?

Le cas de Ta Ndèye Sokho préoccupe Djiby. Elle est vendeuse de légume au marché de Rufisque. Chaque matin, Ndèye Sokho (on l’appelle aussi Sokho Yaye), se rend au Marché de Thiaroye pour acheter des légumes qu’elle revente à Rufisque. Elles sont 05 femmes à louer une voiture de bagages pour transporter leur marchandise du marché Thiaroye à Rufisque. Mais, avec la récente décision du Ministre de l’Intérieur qui limite le nombre de personnes à 03 dans les véhicules, ces dames se heurtent à une difficulté insurmontable. L’autre problème, c’est qu’elles ne peuvent pas continuer à vendre dans le marché comme avant. Car les clients se font rares, ainsi leurs gains baissent. En plus, elles perdent beaucoup d’argent à cause des produits périssables qu’elles vendent sans avoir aucun moyen de conservation.

C’est au marché aux poissons de Pikine où travaille Adji Dramé. Elle vend des produits de mer le matin à Pikine, et le soir, elle se rend à Soumbédioune. Selon Djiby, Adji est absente de Soumbédioune depuis le début du couvre-feu, parce qu’elle avait l’habitude de quitter ce marché vers 20h. Au marché aux poissons de Pikine, Adji n’arrive plus à écouler ses produits comme avant. La majeure partie des clients ont fait leur provision depuis une semaine. Et, elle n’a plus les moyens de garder ses poissons dans le frigo du marché qu’on loue aux vendeuses. La transformation du poisson en, poissons séchés ou fumés, n’est pas rentable pour elle.



L’école privée de Wakhinane traverse une crise depuis le début de la pandémie, nous rapporte Djiby. Selon ce dernier, les parents d’élèves n’entendent pas payer intégralement le mois de mars. Et cela va provoquer une situation déficitaire aussi bien pour l’administration de l’école que pour le corps pédagogique. Lorsque les enseignants ne perçoivent pas leur salaire cela provoque un déséquilibre familial avec des retombées sociales désastreuses. Lorsqu’on sait que les factures d’eau, d’électricité et de loyer s’amoncellent sur la table du salon. Le Président Sall avait d’ailleurs plaidé au besoin pour «une limitation» ou «une interdiction du transport de voyageurs de région à région».

La conséquence directe de ces interdictions sera des pénuries de marchandises. Car, il y aura une rupture dans la fourniture des produits venus de la Guinée notamment les fruits, mais aussi d’autres localités. Et les acteurs de ces échanges commerciaux à l’intérieur du pays, et ceux des pays voisins, seront également fortement touchés par ces mesures dictées par la pandémie. Macky Sall n’a pas manqué de préciser que «ces mesures, non exhaustives, pourraient évoluer en fonction des circonstances». Cela veut dire en terme clair que si les cas de personnes infectées se multipliaient, les mesures seraient encore durcies.

Donc, le confinement total reste toujours dans l’ordre du possible. Mais, le Sénégal ne peut pas combattre le Covid19 de la même manière que les pays développés atteints comme la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne ou les Etats-Unis. Ces pays ont des moyens financiers et techniques pour organiser une réplique adéquate à la pandémie. En dépit de cela, les cas de décès se comptent par millier. Ainsi, la meilleure approche pour le Sénégal, pays aux moyens limités, pour éviter que la situation que connaissent ces pays de l’Europe, ne se reproduise, c’est celle anticipative.

Il faudra encore mettre l’accent sur la sensibilisation et le durcissement des mesures préconisées. Il ne s’agit pas au Sénégal d’avoir les moyens médicaux pour soigner la maladie, car pour les pays démunis, la guerre contre le Covid19 doit s’effectuer dans la prévention. Il faut alors éviter la propagation du virus. Ce débat autour de la chloroquine est à la limite dangereuse pour les pays africains qui doivent contourner une situation de dépendance médicale vis-à-vis de cette solution. «L’anticipation exige le respect des consignes, de toutes les instructions » pense Djiby.

Comment la presse doit-elle s’engager dans cette bataille.





De l’avis de Djiby, il faut laisser les spécialistes faire le travail d’information et éviter de tendre le micro à n’importe quelle personne qui n’a aucune maîtrise de la situation. Le Covid19 c’est du sérieux. «La presse doit comprendre que ce n’est pas du théâtre» dira Djiby Dieng qui n’a pas manqué de «saluer le travail de service public qu’effectue la presse». Mais de l’avis de Djiby, la presse devrait éviter de gérer l’information sur le Covid19 comme un simple fait divers. Certes, l’information est bien relayée dans les média, mais, il faut donner la parole aux Experts qui doivent aussi aujourd’hui se substituer aux journalistes sur les plateaux. «Les télévisions et les radios doivent accorder des tranches horaires aux experts médicaux pour qu’ils animent des émissions de sensibilisation traduites en langues nationales. Ensuite, l’ensemble des radios communautaires que compte le Sénégal doit aussi s’engager pour une meilleure sensibilisation à l’intérieur du pays. A mon avis, les média doivent changer leur programme le matin et le soir, pour plus d’efficacité en cette période de guerre contre le Covid-19», conseille Djiby.

Désarçonné par la situation, Dieng a envoyé un message audio à de ses amis pour lui demander : «Mon frère, comment je vais faire pour gérer ma maison à la fin du mois d’Avril ?». Le pays s’est arrêté, les entreprises privées avec. L’Administration générale : le Trésor public, la Douane, les Impôts, les Directions générales marchent au ralenti. Aujourd’hui, seules les Forces de Sécurité et de Défense fonctionnement en plein régime depuis bientôt quelques semaines.

Situation apocalyptique

Les Sénégalais doivent mesurer la gravité de la situation qui nous guette. Lorsque les entreprises privées n’arrivent plus à payer leurs fournisseurs et leurs employés. Lorsque les recettes de l’Etat et que les salaires des fonctionnaires ne seront plus payés à temps ou pas du tout, le Covid19 aura pris le dessus sur le Sénégal. Et les «Goorgoorlu» qui ne pourront plus continuer à s’enfermer chez eux, seront obligés d’investir les rues. Ce sera alors, un véritable soulèvement des «Goorgoorlu» qui vont envahir les rues non pas, par simple plaisir de violer les interdits, mais plutôt pour satisfaire des besoins vitaux. C’est pourquoi, le prolongement du couvre-feu, ou plus grave encore un probable confinement total dicté par la pérennité de la pandémie, constitueraient une menace pour tous les régimes politiques, surtout en Afrique.

Car l’adage dit : «Ventre faim, n’a point d’oreille !». Tant qu’il y a des réserves de riz, d’huile, de sucre, de lait et quelques sous pour acheter des condiments pour préparer le déjeuner, les familles peuvent encore rester chez elles. Tant que le repas est encore servi, ce confinement partiel sera respecté. Tant qu’il y a de l’espoir à un lendemain meilleur, les jeunes peuvent continuer à suivre les consignes. Mais, c’est le jour où toutes les réserves seront épuisées dans la maison. Que le sac de riz s’affaisse. Et que le «Goorgoorlu» n’aura plus les moyens d’assurer la dépense quotidienne. Parce qu’il n’y aura plus aucune possibilité, à cause du confinement partiel.

C’est en ce moment, qu’ils envahiront toutes les rues pour chercher de quoi mettre sous la dent. Ils pourraient, en très grand nombre, descendre dans les marchés, dévaliser les commerces ou attaquer la nuit les maisons des personnes qu’ils auront ciblées le jour. Or, l’Etat sera obligé de durcir les mesures préventives si la propagation atteint un niveau d’alerte élevé. Lorsque la situation sociale deviendra très préoccupante, à cause de l’arrêt des activités administrations, commerciales et professionnelles dans le pays, une explosion sociale sera à craindre, surtout dans les quartiers populaires. Et jamais, les Forces de Sécurité ne pourront contenir un soulèvement systématique des «Goorgoorlu» qui auront l’araignée au plafond, parce que confinés.

Les pays africains touchés sont donc entre le couteau du Covid19 et l’enclume de la colère des populations confinées. Pour éviter cette situation extrême, il faut que tous les Sénégalais respectent rigoureusement les mesures dictées par le corps soignant pour susciter la réduction des cas de personnes atteintes. C’est ainsi que les populations pourraient être soustraites d’un confinement total et absolu. Chaque citoyen doit alors s’investir dans cette guerre. Car, la stabilité d’un pays repose sur un détail. Et tous les citoyens souhaitent que le pays retrouve sa sérénité afin que reprennent les activités pouvant permettre l’atteinte des objectifs de développement.

Le président Macky Sall a plaidé pour l’effacement de l’ardoise de la dette. Ce qui serait un élément positif dans l’équilibre des finances publiques sans compter les fonds alloués par le FMI et le G20 qui pourraient relancer l’économie post Covid19. Mais attendant, il faudra que tous les citoyens se mobilisent pour éviter la propagation du virus. Djiby Dieng lui ne demande pas moins, pour la reprise des activités de son hôtel et de l’ensemble des entreprises privées et publiques.



Djiby, bien que préoccupé par la situation de sa famille, celle de son épouse et de ses enfants, croit fermement que le salut viendra du respect des instructions des médecins. «A mon avis, nous devons tout faire pour une réduction drastique des cas de personnes atteintes, pour éviter un confinement total qui aurait des conséquences politiques et sociales négatives sur le Sénégal et sur l’ensemble des pays africains touchés par cette maladie. Car aucun pays africain, ne peut économiquement survivre d’un confinement total durable», lance Djiby Dieng.

Mamadou Mouth BANE