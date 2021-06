L’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr avait installé, en mars dernier, un climat de violence dans le pays et poussé le pays vers le chao. Cette atmosphère délétère avait entrainé la mort de 14 personnes. Il a fallu l’intervention du khalife général des mourides pour qu’une accalmie soit observée.

Mais depuis quelque temps, le ton monte et des discours menaçants sont notés dans les sorties de certains hommes politiques. A cela s’ajoutent les agissements des supposés nervis de la mouvance présidentielle sur des manifestants, lors de la tournée économique du chef de l’Etat Macky Sall dans le Fouta. Ces prémices d’une violence rampante ont poussé le Diwanou Bamba Feep, mouvement de Serigne Modou Kara Mbacké, a lancé une alerte à la population et aux autorités et politiciens du pays.