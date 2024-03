Pouvoir d’achat : le Sénégal classé 2e pays le plus cher d’ Afrique

Le coût de la vie est cher au Sénégal. Selon les dernières données publiées par Numbeo en février, le pays de la Téranga est même le 2e pays où le coût de la vie est le plus cher en Afrique en ce début d’année 2024, derrière la Côte d’Ivoire et devant l’Ethiopie.

Cet indice du coût de la vie mesure les coûts relatifs des biens et services, notamment les dépenses de consommation courante, la restauration, les transports et les services publics, en excluant le loyer. Ce premier indice est combiné à celui du pouvoir d’achat d’un résident qui touche un salaire moyen.

Au Sénégal, l’indice du pouvoir d’achat est à 18,03%, alors que le coût de la vie est à 44,03%. Ce qui veut dire qu’un Sénégalais moyen aura beaucoup de mal à s’assurer les dépenses de consommation courante, la restauration, les transports et les services publics. Également, comparativement, un Sénégalais ne pourra acheter 81,97% de choses qu’un New Yorkais (la base de l’indice) dans les mêmes conditions que lui.

A la première place des pays où le coût de la vie est le plus cher en Afrique, on retrouve la Côte d’Ivoire, avec un indice de 44,69%. L’Ethiopie suit le Sénégal, avec un indice à 43,14%. Arrivent ensuite le Mozambique (43,03), l’Ile Maurice (39,84), la Zambie (39,73) et le Cameroun (39,60), selon les données rapportées par Jeune Afrique.

Lors du classement en 2023, le Sénégal était 1er en Afrique dans l’indice du coût de la vie, mais a été dépassé en ce début d’année par la Côte d’Ivoire.