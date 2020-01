Pour une facture d’eau, elle tabasse et ampute l’oreille de sa voisine

Le bon voisinage n’est pas la tasse de thé de Awa Loum. En effet, elle a tabassé et mordu l’oreille de sa voisine Aïssatou Ba jusqu’à l’amputer. La cause ? Une facture d’eau !

»Je lui ai dit que la facture d’eau était arrivée. Elle m’a répondu avec insolence », explique la prévenue.

Pour son acte, elle a été envoyée à la maison d’arrêt et de correction de Mbour pour trois mois pour coups et blessures volontaires.

Elle devra aussi payer la somme de 200.000 FCfa à Aïssatou Ba, à qui elle a causé une incapacité temporaire de travail (Itt) de 21 jours