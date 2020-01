Kaffrine: 13 abris provisoires ravagés par un incendie, 800 élèves dans la rue

Médina Baye Kaffrine a perdu une bonne partie de son école, créée par Cheikh Abdoulaye Wilane. Cet établissement qui regroupe des enseignements coranique, franco-arabe et anglais et qui compte 31 classes a vu les 13, toutes en abris provisoires, être emportées par les flammes. Une situation qui met plus de 800 élèves dans la rue.

L’origine du sinistre est pour le moment inconnu, en attendant les résultats de l’enquête du commissariat de Kaffrine. Informé de cet incendie, Cheikh Abdoulaye Wilane qui était en voyage dans les profondeurs du Ndoucoumane, pour y ouvrir une autre école, est dare-dare revenu à Kaffrine pour convoquer une réunion d’urgence, afin de trouver une solution urgente face à ce qui en train de guetter l’apprentissage de plus de 800 potaches.