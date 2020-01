Ballon d’or africain : Ce que Liverpool a demandé à Sadio Mané

La cérémonie du Ballon d’or africain 2019-2020 est prévue ce mardi, à Hurghada, en Égypte. Le trophée, qui sera remis par Samuel Eto’o, se joue entre Sadio Mané, Mohamed Salah et Riyad Mahrez.

La Rfm rapporte que le Sénégalais Mané, après avoir pris son petit-déjeuner, a eu droit à une séance d’entrainement qui a duré 1 heure et 20 minutes.

En effet, avant d’arriver en Egypte, Liverpool a déployé 5 éléments de sa sécurité pour gérer son joueur. Il y a aussi un préparateur physique et un physio qui ont demandé à Sadio de respecter scrupuleusement le programme de ses coéquipiers à Liverpool.