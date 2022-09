En voulant passer en classe supérieure puisqu’elle est une redoublante, R.T Sène,17 ans, a volé les bijoux en or que sa cousine avait confiés à leur grand-mère, non-voyante pour pouvoir s’acheter un bulletin de notes. Même s’ils ont été cueillis et entendus à la police, cette mineure et ses complices receleurs ont été tous finalement libérés.

S’il avait dépensé toute cette énergie dans ses études, elle allait exceller et être une brillante élève qui s’en sort avec de bons résultats. Hélas, la mineure de 17 ans, R.T. Sène a préféré s’investir dans l’art de soustraire des biens appartenant à autrui. Comme elle avait redoublé la classe de 3 éme, passer en classe supérieure est devenu une obsession pour elle. Sur ce, elle devait trouver un moyen de maquiller cela et tromper les membres de sa famille afin de passer en classe supérieure. Et elle a mûri un plan qui consistait à voler les bijoux en or d’une de ses cousines qu’elle a ensuite bradés avant de pouvoir se dégoter coûte que coûte un bulletin de notes. Malheureusement, elle n’a pas pu atteindre son objectif principal, car elle a été démasquée par son oncle Moussa Sène puis conduit devant les enquêteurs du commissariat de Dieuppeul où elle a balancé les noms de ses complices.

Devant les policiers, l’oncle a raconté le procédé par lequel il a mis la main sur sa nièce Rokhayatou. «Après la perte des bijoux, j’ai directement pensé à elle puisque dans le passé, elle a commis d’autres vols dans la maison. Quand je l’ai interpellée, elle a commencé à me mener en bateau. Ensuite, sachant que je l’avais démasquée, elle a avoué les avoir volés pour acheter des notes de contrôle. Elle a déclaré les avoir donnés au nommé Talla. C’est ce dernier qui les aurait vendus pour son compte. Alors que les bijoux appartiennent à une cousine qui les avait confiés à ma mère», a-t-il renseigné.

L’auteure principale des faits, R.T. Sène confirmé les propos de l’oncle. «Après vente, il m’a rapporté la somme de 125.000 F CFA. J’ai pris les 100.000 pour les donner au nommé Louis Guèye avant de donner à Mourtalla 15.000. Pour ma part du butin, je n’ai eu que 10.000 F», a-t-elle expliqué. Pour les faits de recel qui lui sont imputés, Serigne Mourtalla Diallo a indiqué que Rokhaya lui a dit avoir reçu cet or comme cadeau. «C’est au marché Tilène que je les ai vendus auprès du bijoutier, Alassane Hanne.

C’est après marchandage que nous avons convenu pour le montant de 400.000 F. Et une fois auprès de Rokhayatou, je lui ai remis 200.000 F qui correspondent au montant qu’elle m’avait demandé», a-t-il raconté. Poursuivi pour les mêmes faits de recel, le bijoutier Alassane Hanne a reconnu avoir acheté ces bijoux volés mais, dit-il, il ignorait leur valeur réelle. Tout de même, il a tenu à préciser les avoir revendus à 600.000 F à une tierce personne qui passe souvent au marché Tilène et qui achetait de l’or auprès d’eux et dont il ne connaissait pas l’identité. À la suite de leur audition, ils ont été tous libérés.

Les Echos