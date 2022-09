Plusieurs pays du monde tels la France, l’Australie, Bahreïn, le Brésil, le Cambodge, la Colombie, l’Inde, l’Indonésie, l’Irak, le Japon, la Jordanie, la Malaisie, les Maldives, le Maroc, le Nigéria, Oman, les Philippines, le Qatar, le Sri Lanka, la Syrie, la Thaïlande, la Turquie et les Émirats Arabes Unis ont participé à cette opération de grandeur nature.

Au cours de cette opération coordonnée par Interpol, les autorités ont récupéré 1,8 tonne de kétamine, 683 kg de méthamphétamine et 581 kg de Captagon et un super-laboratoire clandestin capable de produire des milliers de kilogrammes de kétamine a été démantelé au Cambodge.

Toujours selon cette enquête, il s’est révélé que les trafiquants disposent et utilisent divers types de moyen de transport pour faire passer leurs stupéfiants, notamment le fret maritime conteneurisé, les courriers aériens, les services postaux/express, les véhicules commerciaux, les navires GOFAST et les petits avions. Ainsi l’opération Lionfish V (23 juin – 31 juillet) a ciblé le trafic de drogues illicites le long des voies aériennes, terrestres et maritimes dans 22 pays du monde entier par le biais d’une approche transfrontalière coordonnée. Plus de 291 tonnes de précurseurs chimiques et 35,5 tonnes de stupéfiants ont été saisies.