Poufoune : Youssou Ndour inaugure un forage pour soulager son village

L’artiste et homme d’affaires Youssou Ndour a procédé à l’inauguration d’un forage dans son village de Poufoune. Cette nouvelle infrastructure a pour objectif principal de répondre aux besoins en eau potable des habitants et d’améliorer leurs conditions de vie.

Selon les informations rapportées par Kawtef, ce projet s’inscrit dans une démarche de développement communautaire. L’installation est destinée à renforcer l’accès à l’eau, mais également à soutenir les activités agricoles locales, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté dans la zone. Lors de l’événement, Youssou Ndour a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires et les autorités qui ont rendu possible la mise en œuvre de cette infrastructure.

Cette initiative locale s’inscrit dans une perspective plus large de développement territorial. Elle rejoint la vision d’une « ruralité responsable » qui vise à construire un avenir durable en créant des opportunités directement au sein des communautés.