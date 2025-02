Port-Bouët : Une nouvelle ère pour la coopération militaire franco-ivoirienne

Dans le cadre d’une coopération renforcée entre la France et la Côte d’Ivoire, la base militaire de Port-Bouët, occupée par l’armée française depuis 1978, a été officiellement rétrocédée à l’État ivoirien ce jeudi. La cérémonie de transfert s’est déroulée en présence des ministres de la Défense des deux nations, Sébastien Lecornu et Téné Birahima Ouattara, qui ont signé l’acte de rétrocession du 43ᵉ Bataillon d’Infanterie de Marine (43ᵉ BIMa).

Située à proximité de l’aéroport international d’Abidjan, cette base stratégique portera désormais le nom de « Camp Thomas d’Aquin Ouattara », en hommage au premier chef d’état-major de l’armée ivoirienne.

Contrairement aux récentes ruptures observées entre certains États africains et l’armée française, cette rétrocession s’inscrit dans une démarche concertée, témoignant de la solidité des relations entre Paris et Abidjan. « Cet acte marque une nouvelle étape dans les relations d’amitié et de coopération stratégique entre nos deux nations », a souligné le ministre ivoirien de la Défense.

La cérémonie, à laquelle ont assisté le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné et le Premier ministre Robert Beugré Mambé, a été marquée par un protocole solennel. Après l’abaissement du drapeau français, les couleurs ivoiriennes – orange, blanc et vert – ont été hissées sur la place d’armes. L’entrée du camp arbore désormais un portique au nom du Général Paul Thomas d’Aquin Ouattara, et une plaque à son effigie a été dévoilée au poste de commandement, scellant ainsi ce moment historique pour les forces armées ivoiriennes.

Cette rétrocession illustre la volonté des deux pays de redéfinir leur partenariat militaire sur de nouvelles bases, tout en maintenant une coopération étroite en matière de défense et de sécurité.