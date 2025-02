Retrait de la police de l'arène de lutte: Le CNG prend de nouvelles mesures et promet...

Le CNG a fixé les combats à 16h30 et 19h, limité les billets à 22 000 et interdit les accompagnants pour les lutteurs. Il attend des retours des autorités pour la sécurité des événements.

En effet, le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG) s’est réuni ce mercredi dans un contexte où la police nationale a annoncé la suspension provisoire de la couverture sécuritaire des combats.

Selon Moustapha Kandji, le porte-parole du CNG, cette décision fait suite aux signalements de la police sur les débordements constatés lors des combats.

En concertation avec les promoteurs, il a été décidé que les combats préliminaires débuteront au plus tard à 16h30, et les grands combats au plus tard à 19 heures.

En conformité avec les 22 000 places que compte l’arène nationale, tous les promoteurs doivent respecter cette limite de billets. « Désormais, le CNG a un droit de regard sur la disponibilité des billets. Aucun promoteur ne pourra produire plus de 22 000 billets », a déclaré Moustapha Kandji.

Également, il a été retenu que lors des face-à-face, les lutteurs ne seront plus autorisés à avoir des accompagnants.

Concernant, la suspension provisoire de la couverture sécuritaire des combats, le CNG renseigne qu’il a adressé une lettre aux autorités en proposant des solutions et qu’ils attendent des retours.. En attendant, sans sécurité, l’organisation des combats est impossible, précise Kandji.