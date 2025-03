Revue presse-Sénégal : Entre réformes, défis économiques et ambitions sportives – Décryptage de l'actualité

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce mardi 11 Mars 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour

Politique et Gouvernance

Sonko et le gouvernement : Le journal Kritik met en avant la stratégie du gouvernement de Sonko, indiquant qu’il “joue carte sur table”. Cela pourrait être une indication d’une politique de transparence ou d’une volonté d’affirmation sur certains dossiers.

Oumar Faye et le lobbying étranger (Grand Place) : Une dénonciation du poids des influences extérieures dans la politique sénégalaise.

Mansour Faye sous pression judiciaire (Point Actu) : Il serait interdit de sortie du territoire, ce qui pourrait être lié à des affaires judiciaires en cours.

Le gouvernement de Sonko semble vouloir imprimer sa marque avec une approche plus transparente, mais doit faire face à des défis internes et externes. La question du lobbying étranger et les démêlés judiciaires de figures politiques comme Mansour Faye montrent que la scène politique sénégalaise reste sous haute tension.

Justice et Société

Les prisonniers sénégalais au Maroc (Les Échos, Le Soleil, Point Actu) : Plusieurs journaux rapportent qu’environ 300 Sénégalais sont actuellement emprisonnés au Maroc. Une situation préoccupante pour les familles et les autorités.

Le cas de Farba Ngom (L’OBS) : Le journal mentionne une nouvelle caution pour ce responsable politique, ce qui suggère qu’il est impliqué dans une affaire judiciaire.

Publicité et abus dans les médias (Le Soleil) : Un article pointe les dérives de la publicité et leurs effets négatifs.

La question des prisonniers sénégalais au Maroc interpelle sur la protection des citoyens à l’étranger et les actions diplomatiques nécessaires. Par ailleurs, les affaires judiciaires impliquant des personnalités influentes illustrent l’importance croissante de la lutte contre l’impunité. Enfin, les dérives dans la publicité soulèvent la question d’un encadrement plus strict pour protéger les consommateurs.

Économie et Développement

Les transporteurs du port de Dakar en attente (Walf Quotidien) : Un problème de logistique ou de gouvernance qui affecte l’activité portuaire.

Le secteur de la boulangerie en crise (L’Éveil) : Un accord a été trouvé entre les boulangers et le gouvernement pour éviter une grève.

Réformes fiscales en cours (Grand Panel) : Un projet visant à élargir l’assiette fiscale est en discussion.

Les difficultés du port de Dakar et la crise de la boulangerie soulignent les tensions économiques qui persistent, tandis que la réforme fiscale pourrait être une solution pour élargir les ressources de l’État. Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures nécessitera un équilibre entre pression fiscale et soutien à l’activité économique.

Infrastructures et Développement

L’effondrement d’un pont et ses conséquences sur les élèves (Yoor-Yoor) : Des jeunes doivent parcourir 10 km pour aller à l’école en raison de la destruction d’un pont en 2018, mettant en lumière des problèmes d’infrastructures non résolus.

L’état des infrastructures reste un défi majeur, comme le montre l’effondrement du pont contraignant les élèves à de longs trajets. Cela met en lumière la nécessité de politiques publiques plus efficaces en matière de développement et d’entretien des infrastructures essentielles.

Sport

Aliou Cissé et son salaire (SPORT) : L’entraîneur de l’équipe nationale perçoit un salaire de près de 50 millions FCFA, un sujet qui pourrait faire débat.

Éliminatoires Mondial 2026 (Stades, Record) : Mustapha Sadio reste optimiste malgré la tension entourant l’équipe nationale.

Le PSG en Ligue des Champions (Rewmi Sports) : L’équipe parisienne doit faire face à Liverpool dans un match décisif.

Alors que l’équipe nationale prépare les éliminatoires du Mondial 2026, des questions émergent sur la gestion des ressources, notamment avec le salaire d’Aliou Cissé. Sur le plan international, le PSG devra surmonter un obstacle majeur en Ligue des Champions, un enjeu crucial pour ses ambitions européennes.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.