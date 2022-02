Politique: Rencontre entre le ministre de l'intérieur, représentants des partis politiques et de la société civile pour la fixation de la caution des législatives

Le ministre de l’intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome, a rencontré ce matin à l’hôtel Ngor Diarama, en prélude des élections législatives, les représentants des partis politiques et la société civile pour une concertation sur la fixation du montant de la caution à payer.

Selon Le ministre de l’intérieur, cette concertation à la quelle était conviée la presse et prévue par la loi électorale, s’inscrit dans une logique d’écoute et d’accueille des avis des différents acteurs politiques et de la société civile afin de préserver le bon déroulement des prochaines élections législatives prévues le 31 juillet prochain.

Ainsi, après une demi heure de concertation a Wi clos, les différents acteurs qui ont réagi à notre micro, ont révélé que des propositions de fixation de la caution à 45 millions, 30 millions, 15 millions et 5 millions ont étés émises mais que la majorité aurait opté pour 5 millions.

Cependant il faudra signaler que la décision finale revient au ministre qui, certainement annoncera le montant retenu pour la caution des législatives du 31 juillet 2022 prochain.