Le dernier remaniement du gouvernement de Macky Sall, que les caudataires moutonniers du palais ont voulu plus proche des réalités des Sénégalais, a créé plus de problèmes que l’opinion ne peut l’imaginer. En effet, de sources proches du palais, Kewoulo a appris que le départ de l’ancien ministre des Affaires Etrangères, Amadou Ba, de l’attelage gouvernemental est le résultat de “l’ego démesuré” de l’ancien patron de l’APR à Dakar.

“Contrairement à ce que beaucoup ont raconté, le président n’a jamais viré Amadou Ba pour freiner ses ambitions présidentielles. C’est lui-même qui s’est exclu du gouvernement. Et, il va devoir assumer son choix.” A tenu à confier à Kewoulo une source au palais que personne ne soupçonnerait de fauconnerie. Alors que Kewoulo avait cherché à faire parler Amadou Ba, sans succès, des sources gouvernementales -au fait des consultations des ministrables- ont annoncé que “Amadou Ba a bel et bien été consulté pour être dans le futur gouvernement. On lui a juste fait savoir qu’il devait quitter le ministère des Affaires Etrangères. Mais, comme il l’avait fait lorsqu’il devait quitter le ministère des Finances, il s’est accroché à son fauteuil. Demandant à rester au même poste où à obtenir un poste plus élogieux que ceux déjà occupés.”

Plus prolifique, une des sources de Kewoulo a fait savoir que “c’est le ministère du suivi du PSE qui lui a été proposé. Mais, il a refusé ce poste prétextant qu’il n’était pas stratégique. Vous savez, au Sénégal, on oublie souvent que même Mouhamed Boun Abdallah Dione, avant de devenir Premier-ministre avait occupé ce poste.” Lorsque cet entêtement a été rapporté au chef de l’Etat, les interlocuteurs de Kewoulo ont fait savoir que Macky Sall a décidé de se passer de lui, sans même lui faire ses adieux au téléphone. Loin de l’ambition brimée, le départ de Amadou Ba, à en croire des informations parvenues à Kewoulo, est la sanction d’un homme à l’ego, devenu, démesurée.

“Il veut être le dauphin du président Macky Sall. C’est son ambition, c’est légitime. Mais, pour cela, il faut d’abord que le chef s’éclipse. Et, lui, il veut s’imposer au chef par tous les moyens. Il ignore que c’est Macky Sall qui l’a fait de toutes pièces.” Ont tenu à rappeler les interlocuteurs de Kewoulo. Ancien cadre du parti socialiste et fils d’une grande militante d’Abdou Diouf, Amadou Ba est aussi passé par le Pds avant d’atterrir dans le cercle restreint du président Macky Sall. Patron de l’APR à Dakar, Amadou Ba a, peu à peu, perdu ses bases politiques dans la région du Cap-Vert. Si aux Parcelles Assainies Amadou Ba peut toujours compter sur quelques fedayins, à Grand-Yoff et dans plusieurs quartiers de Dakar de nombreux anciens soutiens ont tourné le dos à l’ancien ministre des Finances.