les retrouvailles émouvantes de Mendy avec les rennais

C’était un match très spécial pour Edouard Mendy ce mercredi, et ce à plus d’un titre. Non seulement le portier sénégalais disputait son premier match de Ligue des Champions, mais c’était également l’occasion de retrouver ses anciens partenaires. Après une saison convaincante du côté du Stade Rennais, le gardien de 28 ans s’est envolé pour la Premier League lors du dernier mercato estival pour rejoindre sa nouvelle formation, Chelsea.

Edouard Mendy a ainsi profité de l’opposition entre les Bretons et les Blues pour retrouver ses ex-partenaires. Au coup de sifflet final, l’international sénégalais a enlacé plusieurs rennais dans une séquence plutôt émouvante avant de leur glisser un beau message. « Vous me manquez aussi, vous me manquez un petit peu les gars », a avoué Mendy dans des propos rapportés par RMC Sport avant de demander des nouvelles à Alfred Gomis, son coéquipier en sélection et son successeur au sein de la formation bretonne. « Ça va mon frérot ? », lui a-t-il lancé. Des images chaleureuses qui montrent l’importance qu’a eu le joueur de 28 ans dans le vestiaire rennais.

