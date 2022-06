Politique: Lancement du “Mouvement Yidmbé Président Macky Sall”….

Un nouveau mouvement politique a vu le jour le 22 avril passé. Les membres fondateurs viennent de faire le lancement ce lundi 6 juin au niveau de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour présenter le “Mouvement Yidmbé Président Macky Sall“. Avec le coordonnateur Mamadou Sarr qui a déroulé la feuille de route du mouvement en mettant l’accent sur les réalisations du président de la République.

Avec leur nouveau mouvement qu’ils viennent de créer, ils comptent sillonner tout le territoire national, plus particulièrement le Fouta qui commence de Dagana à Bakel, sans oublier le Ferlo et Tambacounda. Conscient du privilège que son excellence le Président Macky Sall a fait pour le fouta, ils comptent mettre l’accent dessus, et mettre en relief ses réalisations.

Sachant que le Fouta était le grand oublié de l’histoire du Sénégal, avec les trois présidents qui ont précédés le président Macky Sall, Madame Thilo Sy membre du mouvement de préciser: ” nous avons plus de chances que nos mamans, car ce que le président Macky Sall a fait pour nous, nos mères ne l’on pas eu avec les anciennes régimes qui étaient là. Dans ce sens, nous sommes derrière le président de la République Macky Sall, et nous ferons voire même à ceux qui ne veulent pas voire ce qu’il a fait pour le Sénégal et plus particulièrement le Fouta“.

C’est dans ce même sens qu’abordera le vice président du “Mouvement Yidmbé Président Macky Sall” Ousmane Sao, “c’est avec l’avénement du président Macky Sall que nous autres “foutankés” ont s’est vu octroyé nos droits. L’électrifications des villages les plus reculés, les routes, les écoles, les structures de santé sans oublier l’université qui est en construction. Cependant le défit majeur qui a valu notre respect au président Macky Sall est le désenclavement de l’Ile à morphine. Cette partie du Fouta était quasi inaccessible en temps normal, mais le pire c’est en période hivernal“.

Dans ce sens, le “Mouvement Yidmbé Président Macky Sall” prend l’engagement de défendre le président Macky contre ses détracteurs, et prêt à les affronter aussi. Dans ce sens, ils donnent rendez vous aux populations pour leurs présenter les réalisations de son excellence le Président Macky Sall.