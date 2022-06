Élections Législatives 2022 : La campagne électorale s’ouvre le 10 juillet et prendra fin le 29 à minuit

La campagne électorale s’ouvrira officiellement le dimanche 10 juillet 2022 à 00 heure et prendra fin le vendredi 29 juillet 2022 à minuit. À moins de deux mois des élections législatives 2022, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) exhorte les acteurs au strict respect du code électoral.

« La couverture médiatique des élections législatives se fait dans le respect du Code électoral qui encadre le travail des médias dans les différentes phases : précampagne, campagne électorale et fin de la campagne », lit-on sur la note parvenue à nos confrères de PressAfrik.

La période de précampagne des élections législatives du 31 juillet prochain s’étendra du vendredi 10 juin 2022 à 00 heure jusqu’au samedi 9 juillet 2022 à minuit. D’après le document durant cette période de précampagne, il est « interdit la diffusion, par les médias (presse écrite, presse en ligne, radio et télévision) de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou à une coalition de partis politiques ou à une liste de candidats ».

Toutefois, la campagne électorale s’ouvrira officiellement le dimanche 10 juillet 2022 à 00 heure et prendra fin le vendredi 29 juillet 2022 à minuit. Par ailleurs, la couverture de la campagne électorale par l’audiovisuel public à savoir la RTS (radio et télévision) « est assujettie à l’obligation de respect du principe d’égalité, dans le temps d’antenne mis à la disposition des listes de candidats ». Les autres médias qui couvriront aussi la campagne électorale, sont tenus de respecter rigoureusement les règles « d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des listes de candidats ».

La veille et le jour du scrutin jusqu’à la fermeture des bureaux de vote, il est « interdit la diffusion ou rediffusion de toute activité assimilable à une campagne électorale ». Par conséquent, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel en appelle tous les acteurs pour le strict respect de ces dispositions.