C’est la fin du faux suspens sur la participation ou non de Déthié Fall de partir aux élections avec la colaition Saam Sa Kadu, de l’oposition dont il est lui même l’un des plus grands acteurs. Après avoir été reçu en audience par le président du Pastef, Ousmane Sonko, le patron du PRP a, aujourd’hui, fait savoir décision. Devant la presse, il a déclaré qu’il renonçait à sa volonté de briguer le poste de député aux côtés de l’opposition.

Le président Déthié Fall du PRP ne sera pas des candidats lors des prochaines joutes électorales de novembre prochain. Il l’a fait savoir, ce matin, lors d’une conférence de presse organisée à son siège sur la VDN. Entouré des siens, Déthié Fall a fait savoir qu’il renonçait à accompagner l’opposition lors de cette élection législative du 17 novembre prochain. Et, s’il en est arrivé à cette décision, l’ancien «membre actif» de la coalition Yewwi Askan Wi a fait savoir qu’il a été reçu par le Premier-ministre, son ancien compagnon de lutte lors des moments forts de la dictature, et que ce dernier lui a fait savoir qu’il avait toute sa place dans la mouvance présidentielle.

Après 20 ans d’engagement dans l’opposition et après avoir vécu des moments inoubliables avec Ousmane Sonko, Déthié Fall pense que sa place est aux côtés de ceux qui gouvernent en ce moment. Revenant sur les raisons de son long silence pendant les premiers mois de la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye, Déthié Fall a fait savoir qu’il ne pouvait passer sa vie à ne dire que du bien de Ousmane Sonko et revenir, en si peu de temps, dire le contraire de la même personne. “Ma conscience ne me le permet pas“, a-t-il martelé. Aussi, Déthié Fall a déclaré que s’il avait décidé de rejoindre l’opposition, c’est parce que, depuis l’arrivée au pouvoir de Pastef, il n’y a eu aucun contact entre eux et lui.

C’est pour briser ce silence et marcher dans cette idée de les retrouver un jour dans le développement du Sénégal qu’il a décidé de faire partie d’une coalition de l’opposition. “Et j’étais très gêné quand mes nouveaux compagnons disent certaines choses sur Ousmane Sonko.” A fait savoir Déthié Fall. Et pour rester constant avec lui-même, le patron du PRP a fait savoir qu’il n’attendra pas d’être élu député sur la liste des opposants pour quitter ses nouveaux camarades. Dans cette nouvelle tournure, c’est le suppléant de Déthié Fall qui le remplacera sur cette liste. Il en sera de même pour ses autres camarades des autres partis. Toutefois, Déthié Fall a fait savoir qu’il s’engage pleinement aux cotés de Pastef, donc il devient de facto membre du parti de Ousmane Sonko.