Urgent : Déthié Fall démissionne de la coalition Samm Sa Kaddu et rejoint le PASTEF

Ce mercredi 22 octobre, Déthié Fall, président du Parti Républicain pour le Progrès, a annoncé lors d’une conférence de presse son départde la coalition Samm Sa Kaddu pour rejoindre le PASTEF. Lors de cet échange avec les journalistes, il est revenu sur sa rencontre avec le Premier ministre Ousmane Sonko, soulignant un “rapport de vérité” qui le lie au peuple sénégalais.

Déthié Fall a rappelé son engagement sans faille dans l’opposition depuis 20 ans, marquant sa fidélité à ses principes et son refus de la transhumance politique. Il a expliqué que, malgré les épreuves, notamment son arrestation et son emprisonnement pendant 10 jours sous le régime de Macky Sall, son attachement à la cause des Sénégalais est resté intact. Il a également souligné que son silence durant les six premiers mois du mandat du tandem Diomaye Faye et Ousmane Sonko était motivé par une période de réflexion et de distance, après des années de lutte commune.

Cependant, des initiatives ont été prises par des “bonnes volontés” pour recréer des liens entre Déthié Fall et les nouvelles autorités. Suite à une entrevue avec Ousmane Sonko, Déthié Fall a affirmé que le Premier ministre n’avait pas changé de cap ni de principes. “J’ai retrouvé l’homme dont le seul rêve est le bien-être des populations”, a-t-il confié, ajoutant que cette rencontre avait suscité un grand enthousiasme aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger.

En conséquence, Déthié Fall a pris la décision de se retirer de la coalition Samm Sa Kaddu et de rejoindre officiellement le PASTEF. Il a invité ses militants à suivre son exemple et à soutenir activement la campagne du PASTEF en vue des élections législatives du 17 novembre 2024.

“Je ne sais pas faire semblant”, a-t-il déclaré, rejetant toute idée de s’opposer à Ousmane Sonko et au Premier ministre Bassirou Diomaye Faye. Il a également fait remarquer que son absence des activités de la coalition Samm Sa Kaddu était déjà un signe de son désengagement progressif.

Cette décision marque un tournant dans le paysage politique sénégalais à l’approche des élections, renforçant la dynamique autour du PASTEF et de son leader Ousmane Sonko.