Plus de 15 000 tonnes de riz acheminées à ce jour : Mansour Faye joue la carte de la transparence

Le ministère du Développement communautaire, de l’équité sociale et Territoriale veut jouer la carte de la transparence. En effet, le département de Mansour Faye a invité la presse ce lundi pour une visite au hangar de la plateforme logistique du port autonome de Dakar où les 100 000 tonnes de riz achetés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 sont stockés. La même occasion a été saisie par Ibrahima Diaw de la sécurité alimentaire pour informer qu’à ce jour, 15 786,5 tonnes de riz ont été acheminées pour un objectif de 100 010 tonnes.

En présence des forces de défense et de écurité, Ibrahima Diaw du Commissariat sécurité alimentaire déclare: « nous avons l’armée et la gendarmerie pour la distribution et la logistique. Le processus est transparent du début à la fin. Aujourd’hui, nous sommes à 15 786,5 tonnes, pour un objectif de 100 010 tonnes sans tenir compte des autres denrées. Conformément aux directives du président de la République, sur les 1 million de ménages, chaque ménage va recevoir 100 kilogrammes de riz , 10 litres d’huiles, 10 kilogrammes de pâtes alimentaires, un paquet de savon de 17 morceaux. »

Au niveau de chaque commune, explique M.Diaw, il y a un comité local mis en place par l’autorité administrative sous la supervision des forces de l’ordre.

De son côté, le Lieutenant colonel Moussa Bayo a précisé que la quantité de denrées à transporter a nécessité beaucoup de coordination du point de vue logistique notamment la coordination des mouvements et la répartition de la charge au niveau des 45 régions et 552 communes.

Aujourd’hui, renseigne t-il, l’armée a mis en place une quinzaine de camions pour participer à la distribution. L’armée transporte tous les jours 1200 tonnes pour la distribution.