Chérif Ndiaye l’étoile montante de Belgrade toque à la porte de la tanière des Lions

Dans une interview accordée à la rédaction de Senenews, Chérif Ndiaye considéré comme l’étoile montante de Belgrade a clairement décliné ses ambitions pour rejoindre l’équipe nationale du Sénégal dirigée par Aliou Cissé. Auteur d’une saison remarquable, le sénégalais impressionne par ses statistiques qui affolent les spécialistes du football. La relève de Sadio Mané est-elle déjà assurée avec Cherif Ndiaye?

Chérif Ndiaye, attaquant vedette de l’Étoile Rouge de Belgrade, célèbre sa saison victorieuse en Serbie. Malgré les attentes liées à son transfert record, il brille sur le terrain, marquant neuf buts en championnat et jouant un rôle crucial dans la conquête du titre. Son adaptation au nouveau club a demandé du temps, mais son efficacité s’est révélée notamment lors des derbies contre le Partizan Belgrade, où il a inscrit trois buts historiques. Comparé à Cavani pour son style combatif et sa finition, Ndiaye reste concentré sur son objectif principal : aider son équipe et espérer une convocation en équipe nationale du Sénégal. Son avenir à Belgrade dépendra des projets du club et des offres potentielles, mais pour l’instant, il est pleinement engagé sur le terrain.

Une interview à lire en exclusivité sur le site de Senenews