Pikine : Trois dealers, dont un Guinéen, arrêtés par la police

Le commissariat d’arrondissement de Pikine a interpelé trois individus, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ces opérations menées entre le 17 et le 20 décembre 2025 ont permis la saisie de plus de 500 g de chanvre indien, selon des sources de Seneweb.

Les enquêteurs ont interpelé A. D., 33 ans, cultivateur domicilié à Pikine, au quartier Tally Bou Mack. Il a été surpris en possession d’un sac contenant quatre cornets et 300 g de chanvre indien ainsi qu’une somme de 4 500 F CFA.

Interrogé sommairement, A. D. a soutenu que la drogue était destinée à sa propre consommation. Il a été placé en garde à vue pour offre et cession de chanvre indien.

Neuf cornets découverts dans la gare routière

Le mercredi 17 décembre 2025, vers 16 h, les éléments de la BR du détachement de la Compagnie d’intervention rapide et d’appui (CIRA), sous la direction de l’adjudant Diop, chef de détachement, ont procédé à l’interpellation d’un individu en possession de stupéfiants.

Au cours d’une patrouille pédestre dans la gare routière, l’agent de police N. D. a senti une odeur suspecte aux abords d’un bus. Il s’est approché pour surprendre C. D., 26 ans, apprenti chauffeur demeurant à Keur Massar. La fouille a permis de découvrir neuf cornets de chanvre indien en sa possession.

Conduit au poste de police, il a reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le mis en cause et le produit saisi ont été mis à la disposition du commissariat de Pikine pour offre et cession de chanvre indien.

200 g saisis lors d’une patrouille

Lors d’une patrouille dans le secteur de Pikine Tally Bou Mack, les enquêteurs ont interpelé B. B., 34 ans, menuisier de nationalité guinéenne domicilié à Pikine Gazelle. Le suspect était assis sur une moto et a tenté de prendre la fuite à l’approche des agents. Soumis à une palpation de sécurité, un sachet contenant deux camelotes dissimulées sous ses vêtements a été découvert. Après pesée, la quantité s’élevait à 200 g de chanvre indien.

Interrogé sommairement, B. B. a nié la paternité du produit et a déclaré que la drogue lui avait été confiée par un certain Ousmane, sans plus de précisions. Il a été placé en garde à vue pour offre et cession de chanvre indien.

Ces arrestations témoignent de l’intensification de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le département de Pikine. Tous les interpelés ont été déférés.