Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda

Un accident s’est produit ce mardi vers 7 heures du matin à Kanda dans la commune de Kahone à hauteur de l’aérodrome. Un bus en provenance de Kédougou, qui tentait de devier une charrette, s’est retrouvé en face à face avec un camion conteneur avant de se renverser, semant la panique parmi les passagers. Selon nos sources, plusieurs blessés graves et des blessés légers ont été enregistrés, suite à cet accident.

Alertés, les éléments du groupement des sapeurs-pompiers de Kaolack se sont rapidement rendus sur place. Ils ont procédé à la prise en charge des blessés et à leur évacuation vers le centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack.

https://youtu.be/9WWw_47v3bU?si=iyawAtM8Mu3pN4Xk