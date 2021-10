Âgé de moins de 18 ans, I. Thiam est entré chez ses voisins M. Ndiaye et A. S. Ndiaye par effraction. Il a dérobé des tissus, des parfums de luxe, des bijoux en or, un téléviseur et 1 300 000 F Cfa. Le tout a été estimé à 2 750 000 F Cfa par les parties civiles.

Après son forfait, il est allé passer du bon temps avec la prostituée N. A. Guèye contre deux coupons de tissu en wax de 12 et 6 yards. Arrêté par la police, une partie du butin a été retrouvée dans la chambre de sa mère N. Mbengue, âgée de 35 ans, rapporte «Le Soleil».

N. Mbengue et N. A. Guèye ont été arrêtées et jugées le vendredi 15 octobre 2021, à la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, pour recel. La prostituée n’a pas nié sa transaction avec I. Thiam, alors que la mère a réfuté les accusations de recel.

Selon toujours le quotidien national, le représentant du procureur a requis l’application de la loi. Conseil de N. A. Guèye, Me Pape Mor Niang a concédé que sa cliente a reçu une partie du butin, mais c’était en échange de ses services. L’avocat a alors plaidé la relaxe.