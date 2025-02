Pétrole Sénégalais : De l’extraction à l’autonomisation

L’exploitation des gisements pétroliers et gaziers de Grande Tortue Ahmeyim (GTA) et de Sangomar place le Sénégal à un tournant décisif. Ces ressources peuvent soit devenir un levier de développement durable, soit alimenter les inégalités. Pour garantir qu’elles profitent à tous, le pays doit adopter des politiques audacieuses et inclusives.

Le Sénégal doit promouvoir la création de banques de développement spécialisées dans le financement des ressources naturelles, en s’appuyant sur des capitaux africains et des fonds souverains régionaux. Inspirées du modèle de l’Africa Finance Corporation au Nigeria, ces institutions permettraient :

Une autonomie financière : Réduire la dépendance aux prêteurs étrangers et financer les infrastructures stratégiques (raffineries, pipelines, énergies renouvelables).

Un impact local fort : Garder une part significative de la valeur ajoutée en Afrique.

Un soutien au développement : Proposer des prêts à faible taux d’intérêt pour dynamiser le secteur.

Ce modèle permettrait au Sénégal d’éviter le piège de la dette excessive et de renforcer sa souveraineté économique à l’horizon de la Vision Sénégal 2050.

S’inspirer des modèles mondiaux pour une répartition équitable des revenus

Trois approches éprouvées pourraient transformer la gouvernance des ressources naturelles:

Un fonds souverain performant : À l’image de la Norvège ou des Émirats Arabes Unis, le Sénégal doit aller au-delà d’une gestion conservatrice des revenus pétroliers. Il doit investir dans des projets stratégiques comme :

La modernisation des infrastructures portuaires. Le développement des énergies renouvelables. La formation professionnelle aux métiers de l’énergie. La production locale d’engrais pour booster l’agriculture.



Une transparence radicale : Inspiré du Botswana, le Sénégal pourrait publier en temps réel les contrats et revenus issus du pétrole et du gaz. Une plateforme numérique accessible aux citoyens renforcerait la confiance et lutterait contre la corruption.

Un programme de dividendes citoyens : Inspiré de l’Alaska et de l’Alberta, ce modèle permettrait de redistribuer directement une partie des profits pétroliers aux ménages les plus vulnérables. Ce dispositif pourrait remplacer ou compléter les bourses de sécurité familiale existantes.

Un équilibre entre épargne à long terme et réduction immédiate de la pauvreté garantirait un impact durable.

Légiférer pour industrialiser le pays via la transformation locale

Le Sénégal doit imposer des règles strictes aux entreprises exploitant ses ressources naturelles :

Transformation obligatoire : Les sociétés pétrolières comme Woodside, BP et Kosmos Energy devraient installer des unités de transformation locale sous trois ans.

Taxation des exportations brutes : Une taxe de 20 % sur le pétrole et le gaz non transformés inciterait à la création de raffineries et d’industries locales.

Incitations fiscales: Les entreprises embauchant 70 % de main-d’œuvre sénégalaise et transférant leurs technologies bénéficieraient d’avantages fiscaux.

Cette politique s’inspire du Maroc, qui a su tirer profit de ses phosphates en développant des produits finis à haute valeur ajoutée. La Malaisie et l’Indonésie ont appliqué avec succès des mesures similaires dans les secteurs de l’huile de palme et des mines.

Une loi spécifique sur la transformation locale garantirait que la richesse pétrolière crée des emplois qualifiés et renforce l’autonomie industrielle du Sénégal.

GTA et Sangomar : Catalyseurs d’une coopération régionale

Le champ transfrontalier de GTA, partagé entre le Sénégal et la Mauritanie, offre une opportunité unique d’intégration régionale. Une harmonisation des politiques énergétiques permettrait de :

Créer un réseau énergétique régional pour alimenter les industries d’Afrique de l’Ouest.

Financer un Fonds national pour la recherche et l’innovation, afin de diversifier l’économie au-delà des hydrocarbures.

Adopter une Loi sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (LRSE), obligeant les multinationales à investir dans le développement local (bourses, énergies renouvelables, réduction des émissions de CO₂).

Comme le soulignait l’économiste Herman Daly, exploiter des ressources non renouvelables doit aller de pair avec des investissements dans le renouvelable pour assurer une transition durable.

Le Sénégal a une opportunité historique de transformer sa richesse pétrolière en moteur de développement national. Toutefois, le temps presse. Les décisions prises aujourd’hui détermineront si ces ressources bénéficieront aux générations futures ou s’épuiseront sans impact durable.

La clé du succès réside dans une planification stratégique, des réformes audacieuses et une volonté politique forte. En adoptant ces mesures, le Sénégal peut devenir un modèle de gestion responsable des ressources naturelles en Afrique.

Dr. Ibrahima Gassama

Économiste, PhD – Québec

https://youtu.be/VKqag73Lhn0?si=KaPlZBIaQrN-3MaR