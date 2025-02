Affaire Wari : Kabirou Mbodje condamné en appel à deux ans de prison et 5 milliards de francs CFA d’amende

Après sept ans de procédure, la justice sénégalaise a rendu son verdict dans l’affaire opposant Kabirou Mbodje, fondateur de Wari, à ses anciens associés. Selon Les Échos, la Cour d’appel de Dakar a suivi le réquisitoire du Procureur général et confirmé la décision de première instance.

Kabirou Mbodje a ainsi été reconnu coupable d’abus de confiance et d’augmentation irrégulière du capital social. Il a été condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme, et devra verser 5 milliards de francs CFA à ses ex-associés au titre des intérêts civils.

L’affaire remonte à 2018, lorsque Malick Fall, Seyni Camara et Cheikh Tagué ont saisi la justice. Ils accusaient Mbodje d’avoir procédé, en 2013, à une augmentation de capital ayant réduit leurs parts dans Wari de 39 % à environ 3 %.

En première instance, le tribunal s’était prononcé le 24 novembre 2021, condamnant déjà l’homme d’affaires à la même peine. Le procès en appel s’est tenu le 2 décembre 2024 devant la Cour d’appel de Dakar. Les parties civiles avaient demandé une augmentation des dommages et intérêts à hauteur de 30 milliards de francs CFA, mais la justice a maintenu la sanction initiale.

