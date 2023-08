Pertes de production: la région de Niayes dans l’agitation

En plus des pertes considérables d’oignons enregistrées l’année dernière, il y a des difficultés sur le plan de la production et de la commercialisation des pommes de terre. L’absence de magasins de stockage causant d’énormes pertes de production d’oignons, Comme ce fut le cas l’année dernière quand 100 tonnes pourries dans les champs, n’est pas le seul problème face aux acteurs agricoles dans le Niayes.

Les pommes de terre sont également un problème en raison de certains dysfonctionnements dans la production et la mise en marché.

Mis à part les pertes considérables d’oignons qui ont été enregistrées l’an dernier (plus de 100 tonnes enfouies, en raison des stocks en souffrance dans la zone de Niayes, ont fini par pourrir en raison de l’absence d’entrepôts appropriés pour la conservation des produits maraîchers), Il y a des difficultés reliées à la pomme de terre dans la région.

Les acteurs locaux mettent en garde contre la commercialisation des semences de pommes de terre sur le marché, en raison des produits dangereux utilisés pour leur préservation. Djiby Ka, cultivateur de légumes à Noflaye, ne renonce pas aux pommes de terre impropres à la consommation commercialisées par certains producteurs.

Des produits toxiques qui finissent dans le panier et dans l’assiette des gens. Les graines de pommes de terre, interdites à la consommation, ont été vendues à ces populations. J’ai vu ces produits sur les marchés de Rufisque et du village de Sangalkam », explique le maraîcher de Noflaye, situé dans la région de Niayes.

Et son collègue Abdou Niang d’ajouter: «Les gens ont gardé leurs graines ici, jusqu’à la fin de la période de récolte, pour les vendre à vil prix à des gens véreux qui ont écoulé ces denrées sur le marché. Par contre, il est strictement interdit de consommer des semences de pommes de terre. Elles sont traitées avec un liquide nocif ».

Et de révéler dans le sillage, selon nos collègues de seneplus: Les gens ont trouvé un moyen d’éliminer la pomme de terre du parfum du produit. Il suffit de laver les pommes de terre pour les vendre. Il y a un danger pour la santé des gens. »

Il convient cependant de souligner que, dans le cas des pommes de terre, le problème de l’entreposage et de la commercialisation ne se pose plus. Et les comédiens révèlent que c’est par la collaboration avec les Indiens, par l’intermédiaire du sen indien. Elle s’occupe de l’achat et de la conservation des produits agricoles. On estime à 500 hectares les exploitations de pommes de terre du Niayes. Le kg est vendu à 240 FCFA. En 2022, ce sont 3000 tonnes qui ont été produites.

Par ailleurs, le fermier Djiby Ka n’a pas manqué de demander au gouvernement de financer directement les vrais fermiers dans les champs, et non les organisations. Il faut que l’Etat finance les vrais paysans. Dans les champs, pas chez les paysans du dimanche. Donnez les moyens aux paysans agricoles recrutés pour exploiter les zones maraîchères, au bénéfice d’autres individus, car ils ont la terre et les moyens financiers».