PASTEF : JPS/ UCAD décline l’invitation de Ngagne Demba Touré et menace

Le climat politique au sein de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) connaît de nouvelles secousses. Dans un communiqué en date du 26 juillet 2025, la coordination de PASTEF à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé avoir formellement décliné une invitation du coordinateur national de la JPS, Me Ngagne Demba Touré, à une rencontre prévue pour le lundi 28 juillet.

Dans ce document, les étudiants patriotes dénoncent un « contexte marqué par une rupture de confiance à l’égard de la JPS Nationale », qu’ils accusent de mutisme face aux difficultés rencontrées par leurs camarades. PASTEF UCAD reproche à la direction nationale de la jeunesse de PASTEF « les silences prolongés et le manque de solidarité envers [leurs] camarades victimes d’exclusions et d’injustices », des comportements qu’ils déclarent ne plus pouvoir tolérer.

Ayant soupçonné que certains directeurs généraux, ministres et autres figures du nouveau régime utilisent la JPS pour embellir leur image au détriment des priorités de terrain, la coordination de PASTEF UCAD affirme avoir décidé de décliner désormais toute invitation allant dans ce sens. La première de ces invitations rejetées est celle adressée par Ngagne Demba Touré.

Face à cette situation, la coordination estudiantine affirme ne reconnaître qu’un seul référent politique. « PASTEF UCAD réaffirme qu’il ne reconnaît qu’un seul interlocuteur légitime : le Président Ousmane Sonko, porteur du projet patriotique que nous servons avec engagement et loyauté », peut-on lire dans le communiqué.

Pour éclairer l’opinion et justifier publiquement leur position, les responsables de PASTEF UCAD annoncent la tenue d’une conférence de presse ce jeudi 31 juillet 2025 à 16h, au siège du parti. Une initiative destinée à apporter, selon leurs mots, « des précisions sur [leur] position et éclairer l’opinion nationale ».