Selon PressAfrik ,deux agents de police affectés au Groupe opérationnel de Dakar ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt pour une série d’infractions incluant “association de malfaiteurs, vol de téléphone portable et retraits frauduleux via les services Wave et Orange Money”.

Selon les informations rapportées par Libération, l’affaire remonte au 11 mai dernier lorsqu’un gérant de multiservices, I. Sow, a été abordé par deux individus se présentant comme des policiers dans le quartier des Parcelles Assainies (Unité 9). Sous prétexte d’un contrôle d’identité, les suspects lui auraient confisqué son téléphone portable en échange de “garantie”, tout en lui extorquant les codes d’accès à ses comptes Wave et Orange Money pendant qu’il était censé aller chercher sa pièce d’identité.

À son retour, la victime a découvert la disparition des deux hommes avec son appareil.

Suite au dépôt de plainte le 15 mai, la Direction de la surveillance du territoire (Dst) a établi que près de 2,9 millions de FCFA avaient été indûment retirés des comptes de M. Sow via différents points de transfert d’argent. Les investigations menées sur les numéros utilisés pour les transactions ont permis d’identifier et d’appréhender les deux policiers : M. Kane (27 ans) et N. Ndour (28 ans).

Interrogés par les enquêteurs, les mis en cause ont reconnu leur implication dans cette affaire. Ils ont admis avoir revendu le téléphone dérobé. Par ailleurs, M. Kane a restitué 1,45 million de FCFA à la victime, présenté comme sa part du bénéfice illégal.

L’enquête se poursuit pour déterminer l’éventuelle implication d’autres complices.