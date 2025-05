ANACIM effectue des inspections sur les aérodromes de Sabodala, Kédougou, Simenti et Tambacounda

Dans le cadre de ses missions de service public en matière de sécurité aéroportuaire, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) déroule un plan annuel de surveillance continue des aérodromes.

L’objectif principal est d’évaluer sur le terrain, la conformité des installations et des procédures aux normes nationales et internationales, tout en s’assurant de la mise en œuvre effective des recommandations formulées lors des inspections précédentes.

Les deux premières étapes du mercredi 28 mai et du jeudi 29 mai 2025 ont concerné les aérodromes de Sabodala et de Kédougou. La mission est conduite par Serigne Tob, Inspecteur principal aérodromes et aides au sol (AGA), Chef du Département des Normes et de la Sécurité des Aérodromes à la Direction de la Navigation aérienne et des Aérodromes en compagnie de Daouda Ibrahima Bâ, Chef du Service Normes des Aérodromes et Thierno Ndoye, Chef du Bureau Sécurité Incendie et Risque Animalier.

A Sabodala, une séquence d’observation en situation réelle a notamment été réalisée à l’occasion de l’atterrissage d’un vol en provenance de Dakar, afin de tester l’efficacité des dispositifs opérationnels de Sabodala Gold Operations (SGO), gestionnaire de l’aérodrome.

Les missions se poursuivent avec des inspections programmées sur les aérodromes de Simenti et de Tambacounda. Comme à l’accoutumée, un rapport détaillé sera transmis à chaque exploitant (SGO et AIBD SA) avec un suivi rigoureux des recommandations pour s’assurer de leur mise en œuvre effective.

