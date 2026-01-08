À la veille du quart de finale de la CAN face au Mali, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, s’est exprimé sur la préparation, le contexte du derby et la gestion de son groupe.

Interrogé sur la pression et le contexte particulier de ce derby ouest-africain, Thiaw a tenu à remettre les choses dans leur cadre :« Pour moi, c’est un match de football, ce n’est pas une guerre. Le Mali et le Sénégal sont des pays voisins, avec des liens familiaux et culturels. Nous restons concentrés sur notre jeu et sur notre équipe. C’est à nous de mettre tous les ingrédients de notre côté pour décrocher la qualification. »

Pape Thiaw a également abordé la gestion de son effectif de 28 joueurs :« Nous avons 28 joueurs dans la sélection et seulement cinq n’ont pas encore joué. Mais chaque joueur a son rôle, que ce soit sur le terrain ou en soutien. Dans cette équipe, il n’y a pas de remplaçants : le football nous oblige juste à aligner 11 joueurs, mais tout le monde compte. Certains sont forts dans les duels, d’autres dans les phases offensives ou dans la possession. Tout dépend de l’adversaire. »Le coach souligne que cette rotation n’est pas un manque de hiérarchie, mais une stratégie pour rester compétitif et motivé :« Chaque joueur donne le meilleur de lui-même lorsqu’il entre sur le terrain. C’est un plaisir et un luxe d’avoir un groupe si complet. »

Enfin, Thiaw a fixé l’objectif clair pour ce quart de finale :« Demain, c’est le quart de finale et nous allons nous battre pour décrocher notre ticket pour la demi-finale. Nous allons tout donner sur le terrain, rester concentrés et garder le contrôle de nos émotions. »