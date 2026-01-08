Dette publique : Ousmane Sonko exclut toute restructuration et interpelle le FMI sur ses responsabilités

Le Premier ministre Ousmane Sonko a livré une réponse ferme lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien El Moctar Ould Djay en visite de travail à Dakar.

Interrogé par une journaliste de RFI sur la situation financière du pays le chef du gouvernement a évoqué sans détour la dette cachée héritée de l’ancien régime. Selon lui cette réalité est désormais reconnue par toutes les institutions nationales et les partenaires internationaux et toutes les conséquences de droit en seront tirées.

Ousmane Sonko a brossé un tableau sombre de la situation actuelle avec une dette atteignant 119 % du PIB et un déficit budgétaire avoisinant les 13 %. Il a qualifié ces indicateurs de presque catastrophiques pour un pays en développement. Malgré ce contexte critique le gouvernement exclut catégoriquement toute restructuration de la dette une option pourtant suggérée par certains économistes. Pour le Premier ministre la dette sénégalaise reste viable car le pays réussit à honorer ses échéances depuis un an et demi sans apports extérieurs supplémentaires grâce au marché financier régional.

Un plan de redressement et de rationalisation budgétaire

Le chef du gouvernement mise sur un plan de redressement économique et social combiné à une vaste politique de rationalisation budgétaire. Ces réformes ont déjà permis de dégager 960 milliards de francs CFA additionnels pour le budget 2026 avec une montée en puissance attendue dès 2027. Cette stratégie vise à stabiliser les finances publiques tout en préservant la souveraineté économique du Sénégal.

Ousmane Sonko a également adopté un ton direct envers le Fonds monétaire international. Il estime que l’institution ne pouvait ignorer les dérives financières passées alors qu’elle menait régulièrement des missions de surveillance au Sénégal. Il a rappelé que le FMI n’est pas un prêteur de premier ressort et que l’on attend son soutien précisément lorsqu’un pays fait des efforts substantiels pour se redresser citant l’exemple de l’Égypte.

La décision de ne pas restructurer la dette est présentée comme une ligne officielle et unanime au plus haut niveau de l’État. Ousmane Sonko a précisé que cette position est partagée par le Président de la République l’ensemble du gouvernement ainsi que les ministères des Finances et de l’Économie.

En conclusion le Premier ministre a réaffirmé que le cadre de coopération avec les partenaires internationaux doit reposer sur des discussions partenariales équilibrées et non sur des pressions extérieures. Le Sénégal entend ainsi maintenir sa crédibilité sur les marchés tout en assainissant sa trajectoire financière par ses propres réformes.