Pape Fall, ancien défenseur des Lions: “Contre l’Egypte, le match doit être engagé avec plus d’audace, sans pression”

La double confrontation contre les Pharaons, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022, doit être abordée par l’équipe nationale de football “avec plus d’audace, sans pression aucune, sinon positive”, estime l’ancien arrière droit des Lions, Pape Fall, actuel directeur technique d’Africa Foot.

“Contre l’Egypte, le match doit être engagé avec plus d’audace, sans pression aucune, sinon une pression positive”, a déclaré l’ancien arrière droit de Marseille et du SM Caen (France).

Selon Pape Fall, cette double confrontation contre l’Egypte s’annonce comme “un combat d’hommes dans l’engagement et l’envie”, après la finale de la 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN) remportée, le 6 février dernier, par le Sénégal aux dépens du même adversaire.

“Le Sénégal doit montrer qu’il a plus envie, être plus costaud dans l’adversité et ne pas avoir peur de jouer”, a estimé l’arrière droit des Lions à la CAN 1986, lors de laquelle les Lions avaient battu (1-0) les Pharaons, en match d’ouverture de cette édition de la CAN.

Les Lions “doivent mettre la pression sur le porteur du ballon”, à l’occasion de ces deux rencontres prévues le 25 et le 28 mars, a poursuivi Pape Fall, insistant sur le “travail de harcèlement” à faire “pour récupérer vite le ballon dans le camp adverse”.