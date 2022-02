Aliou Cissé loue l’état d’esprit de son groupe, surtout le comportement des joueurs qui étaient sur le banc et qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Le technicien sénégalais a félicité son groupe.

“C’est l’occasion pour moi de féliciter cette génération là. Quand je dis féliciter cette génération là, c’est féliciter surtout les joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu”, a-t-il dit avant d’ajouter : “Vous avez vu l’image de Moustapha Name. C’est un garçon exceptionnel, un garçon qui n’a pas du tout joué mais il fallait le voir à l’entrainement. Les Pape Abou Cissé, Bamba Dieng, Baba Thiam, Diao Keita Baldé, un comportement et une attitude exceptionnels et c’est grâce à ces garçons là qu’on est arrivé là où nous sommes.”

“Dans cette équipe nationale”, poursuit-il, “quand je suis arrivé, j’ai vu des garçons quand ils étaient sur le banc et qu’on leur demandait d’aller s’échauffer, ils n’y allaient pas, c’est ça la réalité”.

Selon Aliou Cissé, il y avait trop d’état d’âme. “Quand il s’agit de l’équipe nationale du Sénégal, on ne peut pas avoir d’état d’âme, c’est l’intérêt collectif qui compte. (…) Et ces joueurs me l’ont montré”, a-t-il soutenu.