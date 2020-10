PAOK: Moussa Wagué convoqué pour affronter Omonia en Europa League

Recruté cet été sous forme de prêt, Moussa Wagué fait partie du groupe de Paok qui doit affronter le club Chypre Omonia Nicosie en Europa League.

Le PAOK a terminé second de son championnat, derrière l’Olympiakos qui a remporté le championnat avec une très belle marge (18 points d’avance). Le PAOK pouvait disputer la Ligue des Champions et avait éliminé le Besiktas et Benfica en tours de qualification, avant de se faire éliminer par Ludogorets aux barrages (4-2 au cumulé).

Même s’il est moins en forme que son adversaire du jour, le PAOK part largement favori dans cette rencontre et devrait assurer à domicile, où il a éliminé Besiktas et le Benfica.