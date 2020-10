Ambassadeur au Togo: La nomination de Rokhaya Ba Toure soulève des interrogations

chef de l’État, Macky Sall, a chamboulé, hier, en conseil des ministres, les représentations diplomatiques. Précédemment Consul général du Sénégal à Milan, Rokhaya Bâ Touré, qui avait quitté son poste après une vive polémique au sein de la représentation diplomatique où elle était à couteaux tirés avec plusieurs agents, n’a pas été épargnée par ce mouvement qui a consacré le retour en force des diplomates de métier dans les ambassades.

En plus, rappelle L’AS, elle était au cœur d’une opération immobilière qui avait fait beaucoup de bruit. Maintenant, elle devient ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Faure Essozimna Gnassingbe, Président du Togo, en remplacement de Bineta Samb Bâ. Dès lors, les observateurs et autres irréductibles parangons de la reddition des comptes se posent une seule question : que vont devenir les fameux 850 millions ?