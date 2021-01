Palais de justice : La promesse inattendue de Assane Diouf face au juge

Arrêté après des injures envers le président Macky Sall et son épouse, le procès de Assane Diouf se poursuit actuellement à la salle 4 du Palais de Justice. Face au juge, celui qu’on surnomme l’insulteur du net » a promis de plus insulter.

Tristement célèbre à cause de ses insultes envers Macky Sall sur le net, Assane Diouf vient de promettre qu’il n’injuriera plus. Devant le juge, son avocat, Me Ciré Clédor a révélé que lors de l’arrestation d’Assane Diouf, ce dernier avait promis d’arrêter ses insultes. Tout de blanc vêtu, Assane Diouf a confirmé son avocat, non sans présenter ses excuses.