Ouverture des classes : Les enseignants décisionnaires menacent de démarrer la rentrée scolaire par la grève

Les enseignants communément appelés « enseignants decisionnaires »,menacent de boycotter le système éducatif dès le premier jour de la rentrée des classes au mois d’octobre. Ils comptent transformer le concept “Oubi tay diangue tay” en “Oubi tay grève tay”. Pour cause, ils réclament l’application et la rétroactivité du décret numéro 74-347 et un changement de leur statut en tant qu’enseignants décisionnaires.