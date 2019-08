Ousmane Sonko sur l’affaire des 94 milliards : « même Macky Sall sait que Mamour Diallo est fautif »

Ousmane Sonko n’a pas perdu de temps suite aux conclusions du travail de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’affaire des 94 milliards FCFA dans laquelle il accuse l’ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo de détournement. En conférence de presse ce vendredi, le leader du parti « Pastef les Patriotes » revient en charge pour maintenir ses dires : « Je maintiens tous ce que je dis sur le dossier de Mamour Diallo portant sur les 94 milliards. C’est un faux et usage de faux qui a eu lieu, un vol également. Cette Assemblée nationale on connait tous leur rôle, ils veulent blanchir Mamour Diallo. Et pourtant, Macky Sall sait que Mamour est fautif. »

Mieux Sonko dit avoir des preuves de la culpabilité de l’ancien Directeur des Domaines, se demandant, pourquoi Macky aurait signé un décret pour limoger Mamour Diallo au lendemain de la Présidentielle alors qu’il a gagné sa commune. « Et je vous le dit ici c’est pas le seul scandale financier. Et Macky le sait vu qu’il détient un rapport de l’IGE qui épingle ce même Mamour Diallo à Sangalkam », révèle t-il aux journalistes.