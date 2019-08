Affaire des 94 milliards : Sonko va contourner le procureur pour saisir le juge la semaine prochaine

Quelques minutes après la conférence de presse de la Commission de l’Assemblée nationale pour parler des auditions sur l’affaire du Titre Foncier 1451/R, Ousmane Sonko a convié les journaliste à un face-à-face pour faire de nouvelles révélations dans l’affaire dite des 94 milliards Fcfa.

Selon le leader de Pastef Les Patriotes, Cheikh Seck et la Commission parlementaire qu’il dirige sont des marionnettes qui s’adonnent à une mascarade pour couvrir Mamour Diallo, l’ancien directeur des Domaines et tous ses complices dans cette affaire.

Ousmane Sonko annonce avoir commis un pool d’avocats qui va saisir le juge dès la semaine prochaine. « On a commis un pool d’avocats et la semaine prochaine on va saisir directement le Juge pour instruire le dossier. Parce que plus personne dans ce pays n’a confiance au procureur de la République (Serigne Bassirou Gueye) qui ne poursuit jamais les partisans de Macky Sall« , a déclaré le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle qui dit maintenir les accusations de faux, usage de faux, détournement et concussion dans ce dossier.