Ousmane Sonko s’exprime sur le livre et annonce une citation directe à Cheikh Yérim Seck et aux éditions Harmattan

Le leader de Pastef Les Patriotes s’est exprimé sur le contenu du livre du journaliste Cheikh Yérim Seck, sorti le 15 janvier. Ousmane Sonko qui annonce avoir instruit ses avocat de servir une citation directe à l’auteur, révèle avoir rejeté l’exemplaire du livre que ce dernier lui a dédicacé.

“Un ami m’a envoyé cette capture d’écran (Photo, ndlr) avant de m’appeler pour me dire qu’il détenait un livre dédicacé de Cheikh Yérim Seck à me remettre. J’ai préféré décliner l’offre car ce jeu retors ne passe pas avec nous. Dans cet ouvrage, dont on m’a envoyé un chapitre qui m’est consacré, ce monsieur relate des faits mensongers et diffamatoires à mon compte en essayant de les maquiller par des propos élogieux sur mon parcours d’opposant et ma place dans l’échiquier politique.

Des propos de même nature ont été tenus des mois avant par un ministre de Macky Sall, ça m’avait juste amusé à l’époque”, a-t-il écrit ce mercredi sur sa page Facebook.

Ousmane Sonko d’attaquer Cheikh Yérim Seck: “L’auteur du livre, mal placé pour parler de mœurs, qui avait annoncé se retirer de la vie publique pour préserver sa famille impactée par des problèmes similaires, s’en prend à ma personne et m’attaque paradoxalement sur ce même registre, surtout à l’approche d’échéances électorales. D’ailleurs, entre autres propos diffamatoires, à la veille de la présidentielle de 2019, il avait colporté un prétendu financement de plusieurs millions que j’aurais reçus de la firme britannique TULLOW OIL. La stratégie de l’homme est connue : donner l’impression de s’attaquer à la gouvernance calamiteuse de Macky Sall pour mieux s’attaquer à la vraie cible de sa commande : PASTEF, ses militants et sympathisants”

Ainsi, affirme le maire de Ziguinchor, “J’ai donc instruit mes avocats de servir une citation directe à Cheikh Yérim Seck et aux éditions HARMATTAN qui ont servi à diffuser ces inepties”