Ousmane Sonko décline une invitation de BFI France : Juan Branco réagit

L’avocat franco-espagnol Juan Branco a réagi à la décision du Premier ministre Ousmane Sonko de décliner l’invitation de BPI France à la 11ᵉ édition de BPI France Inno Génération (BIG), prévue le 23 septembre 2025 à Paris. Dans un post publié sur ses réseaux sociaux, accompagné du communiqué officiel de la Primature, l’avocat a exprimé son soulagement.

« Une grande angoisse m’avait saisi à l’annonce de la participation d’Ousmane Sonko à cet événement, après le troisième déplacement du Président à Paris à l’invitation du MEDEF, et sa quatrième rencontre avec le Président de la République française en un peu plus d’un an », a-t-il écrit.

Juan Branco a estimé que ce déplacement, s’il avait eu lieu, aurait envoyé un signal négatif au regard de l’histoire récente du Sénégal. Il évoque notamment les sacrifices consentis durant les manifestations politiques des dernières années : « Elle m’apparaissait de nature à souiller le sang des martyrs de la révolution sénégalaise, et envoyer un signal irrémédiable au monde et à ceux qui, en France, s’étaient mobilisés pour les soutenir. »

L’avocat a également dénoncé les précédentes rencontres avec certaines personnalités politiques françaises, qu’il qualifie de « forces réactionnaires et délétères », estimant qu’elles ne reflètent pas la portée symbolique du combat sénégalais pour la souveraineté.