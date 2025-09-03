Denière minute: Ousmane Sonko annule son voyage en France pour…

Le premier ministre, Ousmane Sonko, a décidé de décliner l’invitation de Nicolas Dufourcq à participer, en qualité d’invité d’honneur, à la 11ᵉ édition de Bpifrance Inno Génération (Big). Une rencontre qui devait se tenir le 23 septembre 2025 à Paris.

Ousmane Sonko évoque un empêchement lié à son agenda. Il ne «pourra honorer cette invitation, à laquelle il aurait souhaité prendre part personnellement», précise la Primature dans une note parcourue par Seneweb.

Cependant, la même source signale que le chef du gouvernement sera représenté lors de cet événement par un membre du Gouvernement.