Ousmane Sonko achève sa visite en Türkiye par des accords stratégiques avec Recep Tayyip Erdoğan

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a quitté la Türkiye ce lundi matin, au terme d’une visite officielle de plusieurs jours marquée par un renforcement notable des liens bilatéraux.

Durant son séjour, le premier Ministre ousmane Sonko a été reçu par le Président turc, Recep Tayyip Erdoğan, avec qui il a signé plusieurs accords stratégiques visant à approfondir la coopération dans les domaines économique, industriel, éducatif et sécuritaire.

La cérémonie de départ s’est déroulée à Ankara, où le Président Erdoğan a personnellement raccompagné le chef du gouvernement sénégalais, soulignant la qualité des relations entre Dakar et Ankara.

Selon les deux parties, les accords conclus devraient ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement et d’échanges, consolidant ainsi un partenariat qualifié de « mutuellement bénéfique ».