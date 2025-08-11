Ziguinchor : Une affaire de démolition d’un bâtiment au quartier Boucotte Sindian secoue la mairie, trois agents convoqués

Trois responsables de la mairie de Ziguinchor, convoqués ce matin au commissariat de Yamatogne suite à la démolition d’un bâtiment situé dans le quartier Boucotte Sindian, se trouvent actuellement au parquet de Ziguinchor. Il est fort probable qu’ils bénéficient d’un retour de parquet.

Ces agents n’ont fait qu’exécuter, malheureusement, des ordres provenant du maire de la commune de Ziguinchor, Djibril Sonko.

Par ailleurs, sept agents municipaux sont toujours retenus au commissariat de Yamatogne, sans la présence d’un avocat pour assurer leur défense.

Cela fait maintenant plus d’une semaine qu’ils ont été convoqués, et jusqu’à présent, aucun avocat ne leur a été assigné