Le feu couve à Ourossogui. Ce jeudi, les partisans de l’opposition regroupés autour des mouvements Gueum Sa Bop, Wallu Sénégal, le Pastef et autres ont tenu une conférence de presse pour dénoncer des manœuvres politiques destinées à empêcher la libre expression du suffrage universel. Et, alors qu’ailleurs c’est tantôt le gouverneur et parfois le préfet qui sont indexés, dans cette partie du Fouta, c’est le maire sortant et agent judiciaire de l’Etat, Me Moussa Bocar Thiam, qui est accusé.

Les Soguiens sont vent debout. Et le responsable de leur courroux n’est autre que leur maire sortant et candidat à sa propre succession, Me Moussa Bocar Thiam. A les en croire, il y a une discrimination organisée dans la délivrance des cartes d’électeurs qui sont remises aux citoyens selon leur sensibilité politique. Organisés autour d’un collectif décidé à faire barrage à un énième mandat de celui qu’ils ont considéré comme “un maire imposé” par le gouvernement, les Soguiens se sont depuis plusieurs années donnés la main pour faire cesser la gabegie des Thiam à la tête de leur commune. Parce que, si c’est Moussa Bocar Thiam qui est élu, le fauteuil du maire a tantôt été occupé par Souleymane Thiam, le petit frère du maire élu et parfois par la seconde épouse de Souleymane.

Et cette fratrie qui a bloqué toutes les initiatives des Soguiens qu’ils soient de la diaspora ou dans le pays est allée jusqu’à empêcher la tenue de conseils municipaux, une exercice banale permettant de voter pour la réalisation ou non de projet. Pendant ce temps, sans la moindre consultation des populations à qui la fratrie- qui a, parfois, envoyé des nervis pour les bastonner,- a pris des décisions pour attribuer les terres des Soguiens à des hommes d’affaires ou décidé la réalisation de projets impopulaires dont aucun Soguiens ne connait la pertinence ni l’utilité. Décidés à se débarrasser de ce maire importé -il est de Yarakh à Dakar et il ne sait rien de la ville d’origine de son père-, les populations avaient prié pour que ces échéances arrivent enfin.

Alors que croyons finis nos calvaires, voila que notre torture continue. A en croire les conférenciers, ce sont des habitants des autres communes voisines de Ourossogui qui ont été recrutés et payés pour qu’ils viennent voter le soir du 23 janvier pour élire le maire de Ourossogui. Selon une des représentantes, ”Moussa Bocar Thiam (leur) mène la vie difficile, seuls ses partisans ont pu récupérer leurs cartes. Pour les autres, c’est un refus clair et net qui leur est donné.” A-t-elle fait savoir. Frustrée par cette situation, elle s’est demandée si les Sénégalais trouvent normal que de telles pratiques perdurent dans ce pays. “Pensez-vous que cela est normal? Ses parents ne vivent pas á Ourossogui, ils sont tous en France et ne se sont pas inscrits. Et, pourtant durant les élections, ils reviennent tous avec leurs cartes pour voter alors que nous autres qui vivons ici n’arrivons pas á récupérer nos cartes”. A-t-elle fulminé.