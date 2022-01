A l’occasion de la rencontre annuelle destinée à célébrer et honorer la mémoire de feu Abbaye Diamacoune Senghor, les représentants du Mouvement des Forces Démocratique de la Casamance ( MFDC) ont tenu à se prononcer sur l’actualité nationale. Et les élections locales qui se dessinentnt ce weekend n’ont pas manqué d’attirer l’attention des anciens compagnons de Abdou Elinkine Diatta.

Au cours de cette commémorant le quinzième anniversaire du rappel à Dieu de l’Abbé Diamacoune Senghor, Hamidou Djiba a attiré l’attention du “peuple casamançais” sur les réalisations de feu Abbaye Diamacoune Senghor pour la libération de leur localité. Se voulant les dignes héritiers de ce prélat qui, le premier, avait osé remettre en cause l’intégrité du territoire national sénégalais, en dirigeant une rébellion armée, Hamidou Djiba et les siens ont rappelé l’homme qu’a été ce prêtre qui a profité de ses activités d’animateur de radio pour “conscientiser” les siens. Parce que, l’abbé Diamacoune Senghor c’est avant tout un homme des médias qui, “ayant vécu la période coloniale, connaissait beaucoup de choses et en avait voulu en faire profiter le peuple de la Casamance.”

Bien que appelant au dépôt des armes et à une paix des braves dans cette région qui n’a que trop souffert d’un conflit absurde, Hamidou Djiba a tenu a lancé un message à l’endroit du peuple casamançais, surtout á ceux qui sont dans la diaspora. “Nous avons l’impression que cette guerre est oubliée. Mais, ce n’est pas le cas. Elle est toujours lá. Nous Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance, nous vous faisons savoir que cette guerre n’est pas encore terminée, elle est toujours lá, et elle couve du feu. Donc, les deux belligérants, doivent s’assoir autour d’une table pour une résolution définitive de ce conflit”.

Comme leurs prédécesseurs, l’Abbé Diamacoune, Mamadou Nkrumah Sané et, tout dernièrement, Abdou Elinkine Diatta, “les nouveaux rebelles” veulent en finir avec les armes en Casamance. Pour cela, ils ont profité de la tribune qui leur a été offerte, aujourd’hui à Mangoukouroto, pour parler de paix et de cohésion sociale. Eléments susceptibles de compromettre cette paix, les élections locales du 23 janvier prochain. C’est pourquoi, face à toutes les menaces que ces joutes font planer sur la sécurité des personnes et de leurs biens, M. Hamidou Djiba a appelé tout le monde au calme et au respect de la dignité de l’adversaire.

Bien que se voulant neutre et n’ayant pas appelé, ouvertement, à voter pour un camp au détriment de l’autre, le porte-parole du jour du MFDC a jeté une pierre dans le jardin du maire sortant de Ziguinchor. Face à la foule, il s’est demandé comment des gens qui ont vendu tous les terrains de Ziguinchor peuvent prétendre à, encore, diriger des citoyens qu’ils ont dépossédé de leurs terres pour les vendre? Une orientation que Abdoulaye Baldé et compagnie pourront bien dénoncer publiquement; puisque là on tombe directement dans ce que les diplomates appellent “une ingérence dans les affaires internes du Sénégal” si on suit leur logique qui voudrait que les acteurs du MFDC ne se reconnaissent pas l’appartenance au Sénégal.