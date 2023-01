Oulimata Sarr annonce 39 projets et plus de 20 milliards de dollars américains…

Mme Oulimata Sarr, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et le Dr Muhammad Al Jasser, Président du Groupe Islamic Develop Bank ont signé ce vendredi, un protocole d’accord sur un projet portant sur 39 projets et plus de 20 milliards de dollars américains au Sénégal .

Dans son discours, la Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a magnifie l’exemplarité du partenariat entre le Bid et le Sénégal et qui affiche un dynamisme réel avec un cumul de financement approuvé de plus de 4 milliards de dollars américain.

Ce qui fait du Sénégal, le premier pays partenaire du groupe de la Bid en Afrique subsaharienne.

En ce sens, Oulimata Sarr qui a appelé à augmenté le taux de décaissement de ces ressources sur les projets importants élaborés pour la population; a également informé que la coopération comporte 39 projets et plus de 20 milliards de dollars américains au Sénégal déjà décaissés.