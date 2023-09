Organisation de la CAN 2027 : le Sénégal sera fixé le 27 septembre

La presse algérienne, reprise par beaucoup d’autres médias africains, avait annoncé la fin du suspense pour le 12 septembre. Ces sources avançaient que ce jour-là, en marge du tirage de la CAN 2023, la CAF dévoilerait les noms des pays hôtes des éditions 2025 et 2027. Elles ajoutaient que le Maroc et le Sénégal seraient désignés, respectivement.